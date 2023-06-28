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В США оценили значение западного вооружения для ВСУ

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: Зеленский знает, что оружие Запада никак не поможет ВСУ

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Anna Voitenko/Reuters

Бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что оружие и техника Запада никак не помогут Вооруженным силам Украины в противостоянии с Россией, и украинский президент Владимир Зеленский это осознает. Об этом Риттер сказал в интервью журналисту Ричарду Медхерсту на его YouTube-канале.

По словам экс-разведчика, Зеленский до последнего надеется на прямое вмешательство НАТО. Украинский лидер считает, как указал Риттер, что мотиваций для Альянса принять прямой участие в конфликта против РФ может стать разгром натовского оружия.

«В таком случает возникает вопрос: а что сможет сделать НАТО? Ответ – ничего», — сказал Риттер.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее депутат Европарламента Синчич заявил, что Украина не сможет одержать победу на поле боя.

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Операция на Украине
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