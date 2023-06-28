В Минобороны РФ рассказали о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении отражено пять атак противника в районах Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что потери ВСУ составили здесь 240 бойцов, а также два броневика, два пикапа, а также одна самоходная артиллерийская установка.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа были отражены две атаки в направлении Старомайороского Донецкой народной республики.

На Запорожском направлении российскими войсками продолжено нанесение ударов авиации, ракетных войск и артиллерии по сосредоточениям резервов противника в Запорожской области. В районе Марфополя пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235 украинских военнослужащих.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с летчиками в Кремле заявил, что с момента начала украинского контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 250 танков и около 800 бронемашин.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди.