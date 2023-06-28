В Минобороны сообщили об ударе по местам хранения топлива для ВСУ

Воздушно-космические силы России нанесли удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения украинской армии на Донбассе. Об этом сообщается в ежедневной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский заявлял, что артиллеристы группировки «Запад» за сутки сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Новоселовское, Кисловка и Ольшаны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.