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В НАТО определились с кандидатурой на пост генсека на будущий год

VG: страны НАТО единогласно попросят Столтенберга остаться на посту генсека на год

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Julia Nikhinson - CNP/Global Look Press

Представители всех стран НАТО намерены совместно обратиться к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой остаться на своем посту еще на один год. Об этом сообщает норвежская VG.

«Сообщается, что Столтенберг до сих пор официально не согласился на продление [мандата]», — отмечает издание.

Источники VG сообщают, что решения генсека можно ждать в ближайшие дни, возможно, накануне саммита 11 и 12 июля в Вильнюсе.

Ранее Столтенберг заявил, что «не стремится» продлевать свой мандат.

Пост генсека Столтенберг занимает с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту истекал 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

В период 2000—2001 гг. и 2005—2013 гг. политик занимал пост премьер-министра Норвегии. Его отец также до этого занимал посты главы МИД и министра обороны страны. В юности под влиянием сестры генсек НАТО участвовал в антивоенных митингах на фоне гражданской войны во Вьетнаме.

Ранее на Украине назвали аргумент для вступления страны в НАТО.

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