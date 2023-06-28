Песков опроверг слухи насчет осведомленности Суровикина о мятеже Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пересудами сообщения о том, что генерал армии Сергей Суровикин заранее знал о планах куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить мятеж.

«Вокруг события будет много спекуляций, пересудов, я думаю, это одни из таких примеров», — заявил Песков.

Суровикин — главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, бывший командующий Объединенной группировкой российских войск.

В ночь перед мятежом генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», в котором он призвал их не допустить мятежа, напомнив, что военные вместе прошли тяжелый путь, несли потери, побеждали.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов заявил, что власти знали о планах куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить мятеж.