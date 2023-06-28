У Кремля пока нет позиции по законодательному регулированию ЧВК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что у Кремля пока нет четкой позиции относительно законодательного регулирования создания и деятельности ЧВК в России и сейчас идет обсуждение данного вопроса.

«Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России сообщил журналистам на фоне заявления властей Центрально-Африканской республики о возможности заменить присутствие ЧВК «Вагнер» в стране, что РФ сотрудничает с ЦАР по государственной линии и там продолжают работать российские военные советники. Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика до этого заявил о готовности рассмотреть альтернативы ЧВК «Вагнер» в случае вывода компании из страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет пунктов по набору желающих присоединиться к частной военной компании «Вагнер».