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СМИ узнали о причинах неудач Украины на фронте из-за западной техники

TNI: американская техника оказалась слишком дорогой и сложной для Украины

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Global Look Press

Журналист Патрик Дреннан в The National Interest написал о том, что военная техника из США продемонстрировала себя не слишком хорошо на Украине из-за своей сложности и дороговизны.

В качестве примера он привел танк M1 Abrams, который может представлять проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как его нельзя починить на поле боя.

«Например, батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад... а также заказать системы на замену», — пишет он.

Он отметил, что Abrams может стоить до $10 млн, а Leopard 2 стоит около $6 млн.

Дреннан также отметил, что бронемашина Stryker обладает неэффективной броней и имеет бесчисленные проблемы при обслуживании.

Он добавил, что американские самолеты F-16 также не подойдут для Киева, так как обходятся дороже аналогов из ЕС, а обучение пилотов занимает длительное время.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что с момента начала украинского контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 250 танков и около 800 бронемашин.

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