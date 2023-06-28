В ЛНР заявили об эффективной борьбе с ракетами Storm Shadow

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в эфире телеканала «Россия 24», что военные ВС России эффективно сбивают ракеты Storm Shadow, которые выпускают по территории ЛНР Вооруженные силы Украины.

«На сегодняшний день, изучив более детально характеристики данного вооружения, характер полета и так далее, наши подразделения ПВО достаточно эффективно осуществляют борьбу (с ракетами Storm Shadow. — «Газета.Ru») и противодействие указанному виду вооружения. Сбиваем эти ракеты», — сказал Пасечник.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном Киеву, повлияли на боевые действия в зоне конфликта на Украине.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы России в регионе научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow.