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Экс-агент британской разведки считает, что США не дадут Украине добиться перемирия

Экс-агент MI-6 Крук: США блокируют попытки Киева пойти на переговоры ради своих интересов

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

США блокируют попытки Украины пойти на мирные переговоры с Россией ради своих интересов, заявил в подкасте на YouTube-канале Judging Freedom экс-агент британской разведки Аластер Крук.

Бывший британский разведчик критикует позицию государственного секретаря США Энтони Блинкена вокруг ситуации на Украине.

«Я не думаю, что он вообще заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров. Позиция «вы с нами или против нас», этот тип языка изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков, лишает любых реальных причин ее возникновения», — заявил Крук.

По его словам, Блинкен заинтересован только в том, чтобы «наказать Россию».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Белый дом до сих пор не хочет признать, что Соединенные Штаты превратили Украину в монстра, которого невозможно контролировать.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится в критическом состоянии.

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