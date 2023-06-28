США блокируют попытки Украины пойти на мирные переговоры с Россией ради своих интересов, заявил в подкасте на YouTube-канале Judging Freedom экс-агент британской разведки Аластер Крук.

Бывший британский разведчик критикует позицию государственного секретаря США Энтони Блинкена вокруг ситуации на Украине.

«Я не думаю, что он вообще заинтересован в том, чтобы сесть за стол переговоров. Позиция «вы с нами или против нас», этот тип языка изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков, лишает любых реальных причин ее возникновения», — заявил Крук.

По его словам, Блинкен заинтересован только в том, чтобы «наказать Россию».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Белый дом до сих пор не хочет признать, что Соединенные Штаты превратили Украину в монстра, которого невозможно контролировать.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится в критическом состоянии.