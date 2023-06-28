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В ЦАР согласились на любую замену ЧВК «Вагнер»

Власти ЦАР готовы рассмотреть российские альтернативы ЧВК «Вагнер»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Центрально-Африканской республики заявили о готовности рассмотреть альтернативы ЧВК «Вагнер» в случае вывода компании из страны, сообщает газета Financial Times.

«Если Москва решит их (группу «Вагнер») отозвать и прислать нам «Бетховенов» или «Моцартов», а не вагнеровцев, они у нас будут», — заявил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

Дипломаты отмечают, что никаких значительных изменений в ЦАР в отношении ЧВК «Вагнер» после мятежа Евгения Пригожина, который произошел 23-24 июня, не отмечается — эту же информацию подтверждает источник среди окружения президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры.

Ранее в США рассказали о последствиях мятежа ЧВК «Вагнер» для России.

Бывший американский чиновник, знакомый с работой администрации президента США Джо Байдена считает, что этот инцидент повышает перспективы поставок оружия США на Украину.

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