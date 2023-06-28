В Мелитополе сообщили о втором обстреле за сутки

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что в Мелитополе второй раз за сутки прозвучали взрывы.

По словам Рогова, сработала ПВО.

Также он сообщил о трех взрывах в локомотивном бюро города Пологи в районе 11:00 по местному и московскому времени.

Ранее оперативные службы сообщили ТАСС, что Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по Мелитополю, однако снаряды были перехвачены системой противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений в результате удара не было.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.