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Депутаты Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией об учебно-боевых центрах

РИА Новости: парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с РФ об учебно-боевых центрах

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Reuters

Палата представителей (нижняя палата парламента) Белоруссии приняла законопроект о ратификации соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных двух стран. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В Комиссии по международным делам Палаты представителей отметили, что данное соглашение регулирует вопросы, которые связаны с организацией создания и функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки на базе воинских частей вооруженных сил двух стран.

«Законопроект подготовлен с целью выражения согласия Беларуси на обязанность для нее соглашения. Его принятие не повлечет финансовых и экономических, политических и иных последствий для Республики Беларусь», — сказано в заключении комиссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия является главным торговым партнером России среди стран СНГ и четвертым по объему среди всех стран в мире.

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