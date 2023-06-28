В офисе Зеленского признали, что контрнаступление не стало «блицкригом»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал газете Washington Post, что контрнаступление требует большего терпения.

По словам Подоляка, контрнаступлению не удалось стать «блицкригом», как мог кто-то ожидать.

«Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей», — сказал он.

Советник офиса президента отметил, что сейчас перед ВСУ стоит цель — определить уязвимости российской стороны и ослабить ее оборону, при этом бережно использовать ресурсы.

Также Подоляк отметил, что темпы поставок внешнего оружия могут повлияли на скорость развития контрнаступления.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления Вооруженных сил страны еще впереди.