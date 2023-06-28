Власти Запорожской области заявили о потерях ВСУ при их атаке в регионе

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на Васильевском направлении в Запорожской области, во время которой понесли потери в бронетехнике и танках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня рано утром, около пяти часов, ВСУ с задействованием танков и другой бронетехники начали наступление на васильевском направлении в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки, которая находится на высоте», — сказал он, уточнив, что интенсивные бои шли в течение нескольких часов.

Рогов отметил, что украинским военным был дан «жесткий отпор». Они понесли потери в бронетехнике и танках и вернулись на свои позиции. По словам главы общественного движения, во время наступления ВСУ были уничтожены не менее трех их танков и трех боевых машин пехоты (БМП).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку ракетного обстрела Мелитополя, атаку отразила система противовоздушной обороны.