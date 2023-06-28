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В России сообщили о разработке нового дрона-камикадзе

ОКБ: в России разработали запускающийся из переносного тубуса дрон-камикадзе «Вектор-120»

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ОКБ «Беспилотного Авиастроения»

Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения» рассказало ТАСС, что разработало дрон-камикадзе самолетного типа «Вектор-120».

«В настоящее время ведутся проектные работы и опытное производство отдельных узлов барражирующего боеприпаса «Вектор-120»», — рассказали в ОКБ.

В пресс-службе добавили, что выйти на этап летных испытаний планируется уже в 2024 году. Отмечается, что аппарат будет запускаться из одноразового пускового тубуса, который будет находиться у бойца в амуниции, а также будет способен переносить боевую часть весом до 250 г.

По словам разработчика, похожие схемы используются в американском тактическом барражирующем боеприпасе Switchblade, но «Вектор-120» сможет стартовать из любого положения.

В апреле уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на военной выставке на ВДНХ образец первого в России реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5.

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