В Запорожской области сообщили о попытке ракетного удара по Мелитополю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного обстрела Мелитополя, атаку отразила система противовоздушной обороны, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Запорожской области.

»[ВСУ] ночью, в 00:30, совершили попытку обстрела Мелитополя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, повреждений зданий не было.

Ранее оперативные службы Мелитополя оповестили о взрывах в городе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.