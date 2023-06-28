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Марочко рассказал о проблемах с эвакуацией раненых в ВСУ

Марочко: ВСУ испытывают сложности с эвакуацией раненых и логистикой из-за сильных дождей

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуаций раненых и подвозом боеприпасов в зоне СВО из-за проливных дождей.

По словам Марочко, такие проблемы у ВСУ наблюдаются на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Эксперт объяснил, что сильные дожди размыли грунтовые дороги, в результате чего техника ВСУ стала «застревать и грузнуть».

Ранее Марочко заявил, что Киев снизил активность на Луганском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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