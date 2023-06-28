По информации, полученной от подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко, российские военнослужащие отмечают снижение активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на луганском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

Это связано с постоянными потерями украинских вооруженных формирований и уменьшением их наступательного потенциала.

Марочко также сообщил о том, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ с личным составом и техникой в районе Кременной в ЛНР. Это действие привело к нарушению ротации войск противника. Такие сведения указывают на то, что ситуация на Луганском направлении стабилизируется и противник испытывает трудности в поддержании активных боевых действий.

Российские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на линии фронта и готовы к любым возможным развитиям. Это снижение активности ВСУ может быть результатом успешных операций российских военных или стратегических изменений в тактике противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.