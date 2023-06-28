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Mash: БПЛА со взрывчаткой атаковали КПП в Курской области

Mash: два беспилотника со взрывчаткой атаковали КПП «Суджа» в Курской области

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ГУ МЧС по Курской области

Telegram-канал Mash, пишет что два военных БПЛА со взрывчаткой атаковали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Суджа» в Курской области.

Атака произошла ночью. Один из БПЛА сбили огнестрельным оружием. Судьба второго не уточняется.

Пострадавших нет.

На земле же есть незначительные нарушения, сообщают авторы канала.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании правительства региона сообщил, что власти совместно с Минобороны РФ усиливают территориальный гарнизон. По его словам, гарнизон усиливается для обеспечения безопасности жителей Курской области и стабильного функционирование экономики и систем жизнеобеспечения региона.

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