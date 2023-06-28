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МО Тайваня рассказало о российских военных кораблях возле острова

Минобороны Тайваня: два корабля ВМФ РФ прошли вдоль восточного побережья острова

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Xu Chen/Global Look Press

Два корабля ВМФ РФ прошли вдоль восточного побережья Тайваня, сообщили в пресс-службе Минобороны острова.

«Были замечены два российских фрегата. Они прошли через нашу восточную акваторию с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что тайваньские вооруженные силы наблюдали за российскими фрегатами. Для этого были использованы самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы.

Ранее тайваньские военные пообещали сбивать самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Китая, если они приблизятся к острову в районе 12-мильной зоны.

Власти острова неоднократно заявляли о том, что не будут применять оружие первыми, — для того, чтобы не дать повода КНР начать конфликт.

До этого в Тайване сообщили о приближении к острову китайских военных на 19 самолетах.

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