Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МО РФ: инженеры ЦВО проделали проходы на минных полях на Краснолиманском направлении

МО РФ: ВС РФ сделали проходы на минных полях на Краснолиманском направлении

Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) проделали проходы на минных полях с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит» на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, также был уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечив безопасный проход для наших боевых машин», — пояснили в Минобороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказывал, что российские войска отразили атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

По словам Чехова, ВСУ пытались наступать в районе Малой Токмачки. Были уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях