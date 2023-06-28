МО РФ: инженеры ЦВО проделали проходы на минных полях на Краснолиманском направлении

Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) проделали проходы на минных полях с помощью самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит» на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, также был уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечив безопасный проход для наших боевых машин», — пояснили в Минобороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказывал, что российские войска отразили атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

По словам Чехова, ВСУ пытались наступать в районе Малой Токмачки. Были уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила.