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В Минобороны РФ рассказали об атаке ВСУ на Запорожском направлении

МО РФ: российские войска отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские войска отразили атаку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чехова, ВСУ пытались наступать в районе Малой Токмачки.

«Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила», — поделился Чехов.

Он добавил, что артиллерия также уничтожила солдат ВСУ и технику, пытавшихся провести атаку в районе Новоданиловки и Лугового. На Южнодонецком направлении ВСУ пытались перегруппироваться и нанести удары по позициям российских войск.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что авиационные бомбы были сброшены по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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