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Российский дипломат заявил о возможности отправки солдат ЕС на Украину

Дипломат Логвинов: при неудаче наступления ВСУ ЕС может отправить своих солдат на Украину

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Wolfgang Rattay/Reuters

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил о возможности в случае неудачи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправки европейских солдат в зону конфликта. Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, смыслом украинского кризиса для Запада является ослабление России чужими руками. Но когда руководство Европейского Союза, идя против принципов евроинтеграции, взяло курс на долгосрочную милитаризацию экономики, нельзя исключать никаких возможностей.

Логвинов подчеркнул, что не приходится говорить о каком-либо восстановлении отношений между Россией и ЕС. Были перечеркнуты не только совместные наработки последних десятилетий, но вековая история взаимоотношений. Поэтому вновь отношения могут начаться только с чистого листа. Условием для их возобновления и бесконфликтного существования является безусловный отказ Европейского Союза от объявленной России тотальной войны во всех сферах.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что единственный вывод из происшедшего в России военного мятежа заключается в необходимости удвоения поставок вооружения на Украине.

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