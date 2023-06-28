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В Запорожской области авиабомбы были сброшены по местам скопления ВСУ

Рогов: авиабомбы сброшены по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

По сообщению главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, авиационные бомбы были сброшены по местам скопления украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области. Он отметил в разговоре с РИА Новости, что удар был нанесен в рамках тактической операции, направленной на предотвращение переброски украинских войск и бронетехники в район Работино, который находится под контролем России.

Согласно информации, украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении и несут серьезные потери. Минобороны России также сообщило о том, что группировка ВС РФ «Восток» за сутки на Ореховском направлении остановила и отбросила на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.

Ранее Обозреватель Business Insider Райан Пикрелл заявил, что новая тактика российских Воздушно-космических сил все больше тревожит Украину. По его словам, высокопоставленные украинские чиновники обеспокоены превосходством авиации и артиллерии России в последнее время, в связи с чем в разных регионах в зоне СВО продолжаются ожесточенные бои.

Пикрелл отметил, что особенно хорошо себя показывают в действие российские ударные вертолеты Ка-52.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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