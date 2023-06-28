Литва призвала усилить сдерживание и развернуть ПВО на восточном фланге НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что адекватной реакцией на развитие ситуации в сфере безопасности в регионе является усиление средств сдерживания на восточном фланге НАТО и развертывание эффективных систем противовоздушной обороны. Об этом литовский президент сказал после завершения встречи в Гааге, в которой участвовал генсек Североатлантического альянса и лидеры нескольких стран НАТО, сообщает ТАСС.

Науседа считает, что в последний период времени ситуация в сфере безопасности существенно ухудшилась. Он заявил о росте угроз и о необходимости правильно на них реагировать. На взгляд Науседы, важнейшими приоритетами являются сдерживание и противовоздушная оборона.

Литовский президент надеется на то, что по этим вопросам во время саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, будут приняты необходимые решения.

Ранее сообщалось, что Науседа потребовал компенсировать Украине отсутствие членства в Североатлантическом альянсе. Он считает, что НАТО может дать Киеву достаточные гарантии безопасности, включающие в себя поддержку как в военном, так и в политическом плане.