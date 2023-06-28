Власти Псковской области назвали имена погибших 24 июня вертолетчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена погибших 24 июня вертолетчиков. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы области.

«Военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников», — поделился Ведерников.

Он добавил, что погибшие военные остались верными присяге и сделали все, чтобы уберечь страну от последствий мятежа ЧВК «Вагнер».

Губернатор Ведерников принес соболезнования семьям погибших военных.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости».

В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.