Президент Финляндии договорился сохранить действующие ограничения на въезд для россиян

Президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет по внешней политике при правительстве страны договорились сохранить действующие ограничения на въезд для россиян и не исключили возможности их ужесточения.

Как уточнила пресс-служба финского правительства, власти обсудили вопрос поездок россиян в страны Шенгенской зоны, куда входит и Финляндия, и пришли к выводу, что те могут наносить ущерб международным связям страны.

В связи с этим было решено, что въезд в Финляндию будет доступен гражданам РФ только на основании веских причин, отмечает «Москва 24». При этом президент и кабмин подчеркнули, что в этом вопросе требуется введение дополнительных ограничений.