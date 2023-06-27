В Пентагоне заявили, что говорить о сроках поставки истребителей F-16 на Украину еще рано

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Нидерланды и Дания только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, и о сроках поставок воздушных судов пока рано говорить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Райдера, в настоящее время Нидерланды и Дания находятся в процессе сбора деталей условий того, как будет выглядеть программа обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель Пентагона отметил, что «не собирается ставить телегу впереди лошади и спекулировать о времени» обучения и поставок истребителей. Он указал, что Вашингтон предоставит дополнительную информацию в тот момент, когда она станет доступна.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял о своей вере в то, что страна может получить от западных партнеров первые истребители F-16 до конца 2023 года. Он отмечал, что почти все страны авиационной коалиции готовы поставить Украине самолеты.

До этого агентство Reuters сообщало, в Министерстве обороны Дании рассчитывают, что страна сможет одновременно обучать до шести пилотов и до 40 солдат Вооруженных сил Украины для технического обслуживания истребителей F-16, однако срок подготовки будет зависеть от навыков самих пилотов.