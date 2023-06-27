В контролируемом Украиной Запорожье и его пригороде произошли взрывы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram-канале, что в подконтрольном Украине городе Запорожье и его пригороде произошли взрывы.

«В Запорожье громко!» — написал он, отметив, что в городе прозвучало два взрыва.

По словам Рогова, в ближайшем пригороде Запорожья произошло не менее пяти взрывов.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале заявил, что на Ореховском направлении в Запорожской области украинские войска пошли в новое наступление.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.