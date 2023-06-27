В США назвали сумму военной помощи Украине, направленной с начала президентства Байдена

Общий объем военной помощи США Украине с начала президентства Джо Байдена превысил $41,2 млрд. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.
Согласно заявлению оборонного ведомства США, объем военной помощи, объявленный с начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года превысил $40,5 млрд.
Ранее власти США объявили о выделении нового пакета оборонной помощи Украине в размере $500 млн. Согласно сообщению Пентагона, в него войдут 30 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, 25 бронетранспортеров (БТР) Stryker, противотанковые системы Javelin, АТ-4 и ТOW, противорадиолокационные ракеты HARM, зенитные комплексы Stinger.
22 июня глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев объявил, что оборонное ведомство страны подготовило новый пакет военной помощи для Украины. Тагарев указал, что транш будет «сопоставим» по объему и типу с первым пакетом, направленным в декабре 2022 года. Он также отметил, что Болгария вскоре присоединится к соглашению о предоставлении Украине одного миллиона артиллерийских снарядов.