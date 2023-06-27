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В Москве прошли консультации России и Китая по противоракетной обороне

МИД России: дипломаты РФ и КНР провели в Москве консультации по противоракетной обороне

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Mark Schiefelbein/AP

Российские и китайские дипломаты обсудили вопросы противоракетной обороны во время консультаций в Москве. Об этом говорится на сайте российского Министерства иностранных дел.

«27 июня в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны. Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно различных аспектов данной проблематики, включая ее глобальное и региональные измерения», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков и национальные ядерные доктрины.

29 апреля руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл предупреждал о возможной новой гонке вооружений в мире.

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