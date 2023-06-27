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Глава офиса Зеленского верит в получение Киевом первых F-16 до конца года

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что верит в получение Украиной F-16 до конца года

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РИА «Новости»

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о своей вере в то, что страна может получить от партнеров с Запада первые истребители F-16 до конца 2023 года. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года», — сказал глава офиса президента Украины.

Ермак отметил, что почти все страны авиационной коалиции готовы поставить Украине F-16.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как сообщало Reuters, в Министерстве обороны Дании рассчитывают, что страна сможет одновременно обучать до шести пилотов и до 40 солдат Вооруженных сил Украины для технического обслуживания истребителей F-16, однако срок подготовки будет зависеть от навыков самих пилотов. При этом указывается, что международный план обучения украинских пилотов F-16 в данный момент находится в разработке.

24 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не входит в «коалицию истребителей», потому что у нее нет самолетов F-16.

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