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Шойгу принял в Москве министра обороны Кубы

Министр обороны Шойгу принял в Москве кубинского коллегу Альваро Лопеса

Российский министр обороны Сергей Шойгу принял в Москве министра обороны Революционных Вооруженных Сил Кубы генерала армейского корпуса Альваро Лопеса Мьеру.

В ходе переговоров Сергей Шойгу заявил, что Куба была и остается важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

«Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине», — сказал глава оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что российско-кубинские отношения находятся на подъеме, между странами был достигнут высокий темп развития политического диалога.

16 июня глава делового совета Россия – Куба, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что кубинские банки начали принимать платежные карты «Мир». Титов отметил, что прием российских карт кубинскими банками является важным шагом на пути двустороннего сотрудничества между странами.

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