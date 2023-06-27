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Командир «Ахмата» заявил, что ЧВК «Вагнер» ежедневно теряла на СВО не менее 500 человек

Командир «Ахмата» Алаудинов: «Группа Вагнера» ежедневно теряла в зоне СВО не менее 500 человек

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в Telegram-канале, что суточные потери ЧВК «Вагнер» в зоне проведения СВО составляли минимум 500 человек.

«Напомню, что ежедневные потери «группы вагнер» составляли минимум 500 человек», — написал он.

По словам Алаудинова, ЧВК «Вагнер» потеряла до 20 тысяч человек до «штурма» Артемовска (Бахмут), «а потом еще и в Артемовске столько же».

Ранее он заявил, что некоторые подразделения спецназа «Ахмат», направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, сблизились с силами ЧВК «Вагнер» на расстояние 500-700 метров, они ждали приказа Минобороны РФ и не начинали активных действий.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал действия главы ЧВК «ударом в спину». Он предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

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