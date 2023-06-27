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Прояснилась судьба генсека НАТО Столтенберга

Euractiv: генсеку НАТО Столтенбергу продлят полномочия еще на год

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, полномочия которого истекают в сентябре, скорее всего, останется еще на один год. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в НАТО.

Отмечается, что его мандат может быть продлен 28 июня. Согласно данным издания, которое цитирует НСН, причиной продления полномочий Столтенберга является отсутствие консенсуса по кандидатуре нового генсека и сложная ситуация на Украине.

Ранее, в мае, Йенс Столтенберг заявлял, что осенью 2023 года намерен покинуть свой пост. Выступая на Демократическом форуме в Копенгагене он отметил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если ему поступит такое предложение

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