В Минобороны Украины учли ситуацию с ЧВК «Вагнер» при наступлении

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска планировали наступательные операции на востоке с учетом ситуации с ЧВК «Вагнер» в России. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

По словам Маляр, наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут) началось в день мятежа главы «Вагнера» Евгения Пригожина и продолжается четвертый день.

Замглавы украинского оборонного ведомства добавила, что украинские военные ежедневно продвигаются по флангам, но в Артемовск по состоянию на сегодняшний день не заходили. Она отметила, что продвигаться на данном направлении сложно, поскольку ВСУ его надежно укрепили для обороны, однако теперь укрепления и опорные пункты заняли российские войска.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ в минувшие сутки продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком и Краснолиманском направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.