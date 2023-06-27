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В Болгарии раскрыли содержание нового пакета военной помощи для Украины

Министр обороны Болгарии: новый пакет помощи Украине не включает бронетехнику и авиацию

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Efrem Lukatsky/AP

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что болгарский пакет военной помощи Украине не включает в себя тяжелую технику и авиацию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, список вооружений в пакете является конфиденциальным.

«Я могу сказать, что мы не даем авиацию и тяжелую бронетехнику. Я не буду комментировать дальше», — заявил Тагарев журналистам.

22 июня глава Минобороны Болгарии объявил, что оборонное ведомство страны подготовило новый пакет военной помощи для Украины. Тагарев указал, что транш будет «сопоставим» по объему и типу с первым пакетом, направленным в декабре 2022 года. Он также отметил, что Болгария вскоре присоединится к соглашению о предоставлении Украине одного миллиона артиллерийских снарядов.

26 июня премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Канберра предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 110 млн австралийских долларов (около $74 млн).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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