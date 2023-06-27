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Лукашенко удивился, что завоз российского ядерного оружия в Белоруссию «не отследили»

Лукашенко заявил, что в Белоруссию завезли значительную часть ядерного оружия РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну уже завезли значительную часть российского ядерного оружия, передает Telegram-канал белорусского агентства «БелТА».

Он отметил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие.

«Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», — сказал Лукашенко.

По его словам, обслуживают оружие россияне, а белорусы помогают это делать.

16 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что первые ядерные заряды России доставлены в Белоруссию.

Он добавил, что работа по размещению тактического ядерного оружия будет завершена до конца года.

Как заявлял МИД РФ, размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не ограничено по времени.

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