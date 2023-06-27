Золотов объяснил быстрое продвижение «Вагнера» по России

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по российской территории, так как основные силы, направленные для отражения их действий, сосредоточили рядом с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», — сказал Золотов.

По словам главы Росгвардии, он постоянно контактировал с президентом России Владимиром Путиным и руководителями федеральных органов исполнительной власти.

Золотов отметил, что бойцы «Вагнера» «подошли бы» к Москве, но «Москву бы не взяли».

24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.