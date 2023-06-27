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В бундестаге призвали прекратить поставлять оружие Киеву

Депутат Оттен предложил прекратить поставки оружия Киеву из-за риска банкротства армии ФРГ

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Депутат бундестага, член комитета по обороне и парламентской группы НАТО, полковник запаса Герольд Оттен предложил прекратить поставки оружия Украине из-за риска банкротства германской армии и неспособности ВСУ одержать победу, сообщает ТАСС.

По словам Оттена, Германия уже предоставила Киеву танки, снаряды и гаубицы, количество которых ограничено.

«Бундесвер не в состоянии сам вести войну и не в состоянии кому-то помочь. Поэтому я требую остановки поставок оружия», — заявил Оттен.

Германский депутат призвал оказать давление на стороны конфликта по дипломатическим каналам и «начать создавать мир и остановить огонь уже сейчас». Он также выступил за заключение договоренностей на международном уровне, в рамках которых были бы возможны гуманитарные миссии и гарантии безопасности.

Оттен добавил, что украинская армия в ближайшее время сможет только усилить наступление, но оно, по его мнению, не способно принести никаких результатов.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на встрече в Люксембурге главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении еще €500 млн из Фонда мира ЕС на предоставление военной помощи Украине.

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