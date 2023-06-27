Путин рассказал, сколько Украина потеряла танков и бронемашин с начала наступления

С момента начала украинского контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более 250 танков и около 800 бронемашин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с летчиками в Кремле, передает РИА Новости.

«С момента начала так называемого контрнаступления противник утратил 259 танков, бронемашин 780», — сказал Путин, ссылаясь на уточненные сведения.

По его словам, за последнюю неделю ВСУ только на Ореховском направлении, которое Украина «считает главным направлением удара», потеряли 280 единиц техники, в числе которых 41 танк и 102 бронемашины.

Президент подчеркнул, что это в значительной степени результат работы российских летчиков.

Ранее профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона Алан Кафруни высказал мнение, что США могут задуматься о начале переговоров по урегулированию украинского конфликта при пробуксовке контрнаступления ВСУ.