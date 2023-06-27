Семьи погибших в ходе мятежа военных получат поддержку от государства

Президент России Владимир Путин сообщил, что государство сделает все возможное для поддержки семей военнослужащих, которые погибли в ходе попытки вооруженного мятежа 24 июня, передает РИА Новости.

Также российский лидер сообщил, что поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы заслуги военных были оценены государственными наградами.

Вечером 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.