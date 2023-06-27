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СМИ рассказали, как Дания собирается обучать украинских пилотов истребителей F-16

Reuters: Дания планирует одновременно обучать до 6 украинских пилотов истребителей F-16

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Global Look Press

В Министерстве обороны Дании рассчитывают, что страна сможет одновременно обучать до шести пилотов и до 40 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) для технического обслуживания истребителей F-16, однако срок подготовки будет зависеть от навыков самих пилотов. Об этом сообщает Reuters.

«Дания рассчитывает, что будет обучать до шести украинских пилотов одновременно, а также до 40 военных для подготовки и технического обслуживания», — отмечается в публикации.

При этом указывается, что международный план обучения украинских пилотов F-16 в данный момент находится в разработке. Датское оборонное ведомство пока не может сказать, как долго продлится обучение, поскольку это будет зависеть от боевого опыта и языковых навыков пилотов ВСУ.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что датские власти запросили у Соединенных Штатов поддержку подготовки украинских летчиков применению американских истребителей F-16.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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