Политолог назвал цель «провокации» Британии над Черным морем с участием двух истребителей

Приближение самолета RC-135 и двух истребителей «Тайфун» из Великобритании к границе России над Черным морем могло быть совершено с целью разведки или для того, чтобы проверить готовность российских Воздушно-космических сил противостоять угрозам. Такое мнение телеканалу «360» высказал политолог Петр Колчин.

«В данном контексте целью подобных вылазок может быть как разведка, так и оценка потенциала Военно-воздушных сил России. Но раз за разом британцам приходится убираться восвояси, отмечая профессионализм наших летчиков и их эффективность», — сказал политолог.

По его мнению, инцидент, который произошел накануне, носил провокационный характер, потому что разведчик и истребители пытались проникнуть в воздушное пространство России. Однако российской стороне удалось оперативно перехватить их и вынудить развернуться.

«Британия уже не в первый раз создает провокационные инциденты на наших границах в Черноморском регионе. И каждый из этих инцидентов оперативно разрешается нашими ВКС», — указал Колчин.

Вечером 26 июня Минобороны России сообщило, что два истребителя Су-27 Вооруженных сил России были подняты по тревоге из-за приближающихся к российской границе трех воздушных целей. Цели были идентифицированы как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» британских ВВС. Как только российские истребители приблизились к иностранным самолетам, те совершили разворот и двинулись от российской границы.