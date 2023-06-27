Украина в следующем году получит модернизированные танки Leopard 2

Германский оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 A4 в 2024 году. Соответствующее соглашение недавно подписали официальные лица Нидерландов, Дании и Германии, а также представители Rheinmetall, сообщается на сайте концерна.

Как рассказали в Rheinmetall, в апреле 2023 года правительства Нидерландов и Дании объявили о своем намерении совместно приобрести танки Leopard 2 A4 для передачи Украине.

Правительства этих стран заключили контракт с Rheinmetall на поставку 14 боевых машин, «стоимость которых находится в диапазоне от трехзначной цифры до миллиона евро».

Поставка первой машины запланирована на январь 2024 года, а последней — в течение года. Машины представляют собой модернизированные танки Leopard 2A4, приобретенные концерном из запасов стран-пользователей.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

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