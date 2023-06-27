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Минобороны сообщило об атаках ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: бойцы ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны РФ сообщили об отражении российскими бойцами двух атак украинской армии на Краснолиманском направлении.

«Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» успешно отражены две атаки противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточняется, авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка в Луганской народной республике и Серебрянка в Донецкой народной республике.

Кроме того, в районе Червоной Дибровы удалось пресечь деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

В результате на этом направлении за сутки было уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», принадлежащие ВСУ.

Днем ранее Минобороны сообщило, что на Краснолиманском направлении артиллеристы группы «Центр» подавили около полусотни позиций артиллерии и минометных расчетов ВСУ.

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