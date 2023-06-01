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Минобороны РФ заявило о попытках ВСУ прорваться в Россию

МО РФ: до 30 военных ВСУ пытались атаковать в направлении Волчанска

Министерство обороны России заявило, что 1 июня до 30 украинских военных пытались атаковать в направлении Волчанска и автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению МО РФ, утром 1 июня группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась проникнуть в Россию вдоль левого берега реки Сиверский Донец, однако подорвались на минном поле.

По информации ведомства, еще одна группа из 20 украинских военных выдвигалась по правому берегу реки к Новой Таволжанке и была рассеяна. С 6:05 до 6:45 по местному времени украинские военные предприняли еще одну попытку прорыва в РФ из районов Плетневки и Волчанска.

23 мая Telegram-канал Shot сообщал, что украинские диверсионно-разведывательные группы совершили попытку прорыва в районе села Богун-Городок, что находится в 35 км от села Козинка в Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине
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