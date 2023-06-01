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Власти Белгородской области раскрыли число пострадавших при обстрелах ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ пострадали 12 человек

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bazabazon/Telegram

За сутки в результате обстрела Вооруженных сил Украины пострадали 13 жителей региона, 12 из них находились в Шебекинском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Всего в регионе зафиксировано около ста «прилетов». Пострадали населенные пункты Щетиновка, Богун-Городок, Новопетровка, Карабаново, хутор Старый, село Козинка, село Графовка, село Репяховка, а также Шебекинский городской округ.

Помимо Шебекино, наиболее массированному обстрелу подвергся Грайворонском городской округ, где зафиксировано 57 прилетов.

«В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — сообщил губернатор.

Отмечается, что повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атаки на Белгородскую область не повлияют на ход СВО на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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