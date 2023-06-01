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В НАТО заявили о долгом процессе интеграции Финляндии в альянс

В НАТО назвали интеграцию Финляндии в альянс трудоемким процессом

Интеграция Финляндии, официально ставшей членом НАТО 4 апреля, в Североатлантический альянс может длиться годами. Об этом заявили чиновники НАТО, сообщил портал Euractiv.

По словам одного из дипломатов, которые приводит НСН, вступление НАТО не заканчивается посадкой посла страны за стол Североатлантического совета.

Он отметил, что интеграция государства в объединение, взаимодействие с точки зрения командной структуры и планирования — весьма трудоемкий процесс.

Ранее американская газета The Wall Street Jounal сообщила, что Североатлантический альянс не намерен предлагать Украине членство в блоке.

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