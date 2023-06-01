В ДНР раскрыли причину неготовности ВСУ к контрнаступлению

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин высказал мнение, что после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут) Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы вести полномасштабное контрнаступление. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Гагин отметил, что изначально контрнаступление ожидалось в самом начале весны. Кроме того, были попытки подготовки к нему, однако после взятия Артемовска ВСУ будто «сломались».

«Такое ощущение, что они отказались от фактического наступления и перенесли его в медиасферу: чтобы больше рассказать, чем фактически наступать», — добавил советник врио главы ДНР.

По словам Гагина, в Артемовске было сосредоточенно серьезное количество живой силы и техники ВСУ, и сейчас они не готовы вести контрнаступление. При этом Киевом были активизированы диверсионные группы и участились ракетные и артиллерийские обстрелы прифронтовых городов и сел.

Ранее обозреватель издания National Review Майкл Брендан Доэрти писал в своей статье, что низкий моральный дух украинцев может сорвать контрнаступление ВСУ. Как считает журналист, состояние украинского общества демонстрирует, что президент страны Владимир Зеленский столкнулся с проблемами.